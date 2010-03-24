Контрабандист додумался спрятать наркотики в сале

Попытке контрабанды наркотиков помешали вчера в пункте пропуска «Илловайск» в Донецкой области пограничники, сотрудники СБУ и таможни.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, информацию о попытке контрабанды наркотиков пограничники получили от сотрудников СБУ.

Во время оформления поезда «Москва-Кисловодск» совместная группа досмотра при помощи пограничной служебной собаки Даны нашла 3 шприца с 30 граммами темно-коричневого вещества. Экспресс-анализ показал, что это вещество – опий. Средства для инъекции были тщательным образом спрятаны от чужого глаза в вещах одного из пассажиров – 29-летнего жителя города Горловка Донецкой области. Два шприца достали из достаточно большого куска сала, третий – из банки с варением.

Нарушителя передали в СБУ, а изъятые у него наркотики – на таможню.