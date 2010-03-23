Бойко поручил восстановить докризисный экспорт электроэнергии

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО поручил новоназначенному президенту НАК «Энергетическая компания Украины» Петру ОМЕЛЯНОВСКОМУ восстановить докризисные объемы экспорта украинской электроэнергии в страны Восточной Европы.

Соответствующее поручение министр озвучил сегодня во время представления П.ОМЕЛЯНОВСКОГО трудовому коллективу НАК «ЭКУ», сообщает пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, 17 марта т.г. Кабинет Министров Украины назначил президентом НАК «Энергетическая компания Украины» 47-летнего Петра ОМЕЛЯНОВСКОГО, который до этого работал генеральным директором ОАО «Захидэнерго».

П.ОМЕЛЯНОВСКИЙ занял должность президента НАК «ЭКУ» во второй раз. Он уже руководил компанией с декабря 2005 года по август 2006 года.

Украина с 1 марта т.г. прекратила экспорт электроэнергии в Румынию, Венгрию и Словакию. Прекращение экспорта было обусловлено дефицитом угля газовой группы на складах Бурштынской ТЭС и отсутствием заявок со стороны компаний-экспортеров, которые приобрели на аукционах право осуществлять экспорт с Бурштынского энергоострова.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или на 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч. В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.