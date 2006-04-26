Где самая высокая радиоактивность пищевых продуктов

Наибольший процент превышений допустимых уровней содержания радионуклидов фиксируется в молоке из частного сектора. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения Украины к парламентским слушаниям при участии стран – участников Содружества независимых Государств "20 лет Чернобыльской катастрофы: итоги и перспективы", переданном УНИАН.

Минздрав Украины констатирует, что и через 20 лет Чернобыль остается общенациональной радиационной экологической катастрофой беспрецедентной по действию радиоактивных веществ на население, в т.ч. участников ликвидации ее последствий, жителей радиоактивно загрязненных территорий, по объему экологического вреда, причиненного Украине, (12 областей, 73 административных района, 8 городов областного подчинения и 2163 населенных пункта отнесены к радиоактивно загрязненным территориям), влиянию на здоровье.

Миллионы людей ощутили на себе влияние последствий аварии, миллионы гектаров плодородной земли уничтожены навсегда.

Экологические последствия Чернобыльской катастрофы определяются двумя главными факторами - облучением природных объектов и их радиоактивным загрязнением.

За прошедшие после аварии 20 лет полностью распались не только короткоживущие, но и среднеживущие радионуклиды. Мощность дозы внешнего облучения значительно, на несколько порядков величин, снизилась. В окружающей среде остались практически только длительно- и сверхдлительно живучие радионуклиды цезия, стронция и трансурановых элементов.

Заведениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Украины осуществляется постоянный комплексный радиоэкологический мониторинг состояния окружающей среды, включающий определение содержания техногенных и природных радионуклидов в объектах окружающей среды, изучение процессов их миграции по пищевым цепочкам, оценку условий проживания населения на радиационно загрязненных территориях, в том числе осуществляется контроль над содержанием радионуклидов, тяжелых металлов и остатков пестицидов в продуктах питания, пищевых рационах и сельскохозяйственной продукции.

Масштабы и уровни загрязнения радиоцезием почвы, сельхозугодий и лесов свидетельствуют, что катастрофа нанесла, наносит, и еще на протяжении многих лет будет наносить вред природе, человеку, животным и растениям.

За годы, прошедшие после аварии, накоплено большое количество результатов исследований относительно загрязнения территорий Украины радионуклидами. Установлено, что наиболее загрязнены площади сельскохозяйственного назначения в Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

В то же время вертикальная миграция радионуклидов в почве такая, что подавляющая часть их еще не достигла водоносных горизонтов, поэтому водная компонента не оказывает существенного влияния на дозообразование. Не вызывает также беспокойства ситуация, сложившаяся в водохранилищах Днепровского бассейна, поскольку уровни содержания радионуклидов в воде не превышают санитарных норм. Но, в зависимости от количества воды, которая выходит на заводь рек на территориях с высоким уровнями радиоактивного загрязнения и вымывает из поверхностных слоев почвы достаточно значительные количества радионуклидов, повышается коллективная доза дополнительного облучения населения.

Только за прошлый 2005 год заведениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Украины проведено свыше 160 тыс. гамма-, та бета-спектрометрических исследований продуктов питания, врачебного сырья и питьевой воды, результаты которых свидетельствуют, что наибольший процент превышений допустимых уровней (ДР-97) продолжает фиксироваться в молоке частного сектора Волынской (51,0%), Житомирской (30,1%), Киевской (1,1%), Ривненской (17,8%), Черниговской (1,8%), мясе Волынской (4,6%), Житомирской (70,8%), Киевской (6,0%), Ривненской (5,4%), Черниговской (4,2%) областей и г. Киев (4,1%) от общего количества исследованных проб по каждой территории.

В настоящее время остается около 40 населенных пунктов, где радиоактивность в молоке и мясе постоянно превышает допустимые уровни в 5-15 раз, и более чем 400 населенных пунктов, где уровень радиоактивного загрязнения молока во многих частных хозяйствах (>30%) превышает ДР-97. Наряду с этим, встречаются случаи превышения содержания радиоцезия в картофеле, овощах (около 10 сел) и радиостронция в зерновых культурах (около 50 сел), чего не наблюдалось в предыдущие годы.

Радиационная ситуация в лесах продолжает оставаться напряженной. Определяется накопление радионуклидов в древесине, грибах, ягодах, лекарственных растениях, мясе диких животных. Постоянное потребление дикорастущих продуктов может привести к увеличению содержания радиоцезия в организме почти на 40%. Поэтому, в дальнейшем постоянном радиационном контроле нуждаются дикорастущие ягоды и грибы, в частности те, которые заготовляются и реализуются на рынках. Только в 2005 году выявлено превышение ДР-97 в свежих и сушеных дикорастущих ягодах и грибах Волынской (19,1%), Житомирской (52,1%), Киевской (5,8%), Ривненской (6,7%), Черниговской (13,4%) исследованных проб.

Минздрав считает, что с целью обеспечения радиационной безопасности на территории Украины, прежде всего, следует сосредоточить внимание на разработке и утверждении Общей концепции радиационной защиты населения Украины, выполнении Общегосударственной программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы на 2006 - 2010 годы.

Вопрос осуществления мероприятий, связанных с захоронением радиоактивных отходов, решения проблем, связанных с закрытием Чернобыльской АЭС и превращения объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему, контроль над выполнением дополнительных мероприятий по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, направленных на уменьшение загрязнения объектов окружающей среды находится под постоянным государственным санитарно-эпидемиологическим надзором.