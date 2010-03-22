В Севастополе 29-летнему мужчине снарядом оторвало ноги
10:56, 22 марта 2010Общество
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Из-за неосторожного обращения
В Севастополе в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом тяжело ранен 29-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в г. Севастополе, несчастный случай произошел 21 марта в 15.30 по пр. Победы.
Предположительно, взорвался артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Пострадавший мужчина был доставлен в 1-ю городскую больницу с диагнозом: травматическая ампутация нижних конечностей, ожоги лица и глаз.
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