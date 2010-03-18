Евро на межбанке упало

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9660/7,9745, к 12:00 сузился спрэд 7,9680/7,9730. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 7,9640/7,9690 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,в 15:45 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9692.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2725/28, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2725/27. К закрытию цены выросли 0,2729/31. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2126 (+0,0648).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3735. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,8880/10,9020, к 12:00 цены ушли вверх 10,9005/10,9135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,8835/10,8920.