Лозинский добивал свою жертву как дикого зверя - бампером

Обвиняемый в убийстве жителя села Грушки Кировоградской области Валерия Олийныка бывший народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ добивал жертву как дикого зверя, находясь за рулем автомобиля «Нива-Шевроле».

Как пишет газета «Сегодня», № 60 от 18 марта, это установлено при воспроизведении обстоятельств событий с выездом в Голованевский район следственной группы Генпрокуратуры. В.ЛОЗИНСКИЙ разогнал машину и направил ее прямо на В.Олийныка, причиняя травмы уже раненому из огнестрельного оружия, истекающему кровью, сельчанину бампером. Это подтверждается также материалами экспертиз, сообщил «Сегодня» замгенпрокурора Виталий ЩЕТКИН.

«ЛОЗИНСКИЙ категорически отказался от участия в следственном эксперименте, но это не повлияло на ход событий, так как собрано достаточно доказательств его причастности к гибели Олийныка, - сказал В.ЩЕТКИН. По его словам, акт по итогам воспроизведения еще не подписан, но к уже имеющимся свидетельствам будут приобщены и новые. «Предполагаем, что к концу марта - началу апреля обвинительное заключение будет готово, после чего ЛОЗИНСКОМУ предстоит знакомиться с ним в порядке статьи 218 УПК Украины», - сообщил В.ЩЕТКИН.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное на заказ, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Киеве 1 марта этого года.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

В.ЛОЗИНСКИЙ продолжает находиться в Лукьяновском СИЗО. Свою вину он до сих пор так и не признал. Под стражей и его соучастники - экс-прокурор Голованевского района Е.ГОРБЕНКО, егерь В.ПЕРЕПЕЛИЦА, помощник участкового инспектора О.ШТУКА. Бывший начальник райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИЙ отпущен на подписку о невыезде.