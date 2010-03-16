Коалиция планирует узаконить внеблоковый статус Украины

Коалиция депутатских фракций “Стабильность и реформы” планирует закрепить на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, что означает неучастие Украины в военно-политических союзах других государств.

Это предусмотрено соглашением о формировании коалиции, обнародованном в газете “Голос України” (№ 46 от 16 марта 2010 года).

Во внешней политике коалиция должна обеспечить международный статус Украины на уровне, который будет гарантировать ее национальную безопасность, территориальную целостность и государственный суверенитет, способствовать подъему ее международного влияния и авторитета. При этом должно быть продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Соглашением также предусмотрено формирование повестки дня в двусторонних отношениях с Российской Федерацией на основе стратегического партнерства, дружбы и добрососедства, а также взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, укрепления механизмов двусторонних отношений, формирования таких механизмов на основе прямого взаимодействия исполнительных органов власти, а также местного самоуправления.

Предусмотрена также экономическая интеграция на постсоветском пространстве на принципах национальных интересов Украины и принципах Всемирной торговой организации, развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами СНГ, обеспечение выполнения Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, формирование межгосударственных механизмов стратегического партнерства на принципах эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, соглашением предусмотрено ведение сбалансированной внешней политики, которая базируется на национальных интересах Украины, в частности, обеспечение широкого торгово-экономического сотрудничества со странами Большой двадцатки, Центральной Азии, Латинской Америки и Африки.