Киевский таможенник поставил взятки на конвейер

10:39, 16 марта 2010
Общество
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Задокументировано свыше 40 эпизодов

В Киеве задержано должностное лицо таможни, разработавшее схему вымогательства взяток.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в результате мероприятий, направленных на выполнение поручения Президента Украины по разоблачению коррупционных механизмов в государственных органах, сотрудники СБУ разоблачили преступную деятельность организованной группы из числа сотрудников Киевской региональной таможни, члены которой незаконно вымогали и получали средства от субъектов внешнеэкономической деятельности.

Установлено, что члены преступной группировки требовали и получали взятки от коммерческих структур и физических лиц за содействие в минимизации таможенной стоимости импортируемых грузов. В случае отказа создавались искусственные препятствия при таможенном оформлении товаров. В зависимости от импортируемого товара сумма взяток колебалась от 500 грн. до 10 тыс. грн. В целом в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий спецслужбой выявлено и задокументировано более 40 эпизодов незаконного получения денежных средств некоторыми работниками региональной таможни.

Сотрудники СБУ задержали главного подозреваемого - исполняющего обязанности начальника сектора одного из структурных отделов в его служебном кабинете во время получения им очередной взятки, а других членов преступной группировки – в административном помещении отдела таможенного оформления № 1 Киевской региональной таможни.

По материалам СБУ прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

 

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