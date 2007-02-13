Лесю Гонгадзе возмутило решение назвать проспект в Киеве именем ее сына

Мама убитого журналиста Георгия Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ с возмущением восприняла решение Киевсовета переименовать проспект Советской Украины в Подольском районе столицы в проспект Георгия Гонгадзе.

В комментарии газете “Високий замок”, она назвала это “ненормальным явлением”.

Л.ГОНГАДЗЕ отмечает, что никто из чиновников не спрашивал у нее разрешения на переименование проспекта в Киеве. И она никому не давала на это согласия. Мама журналиста считает “кощунством “увековечение” памяти человека, если он еще не похоронен и если точно не установлено, из-за кого он ушел с белого света”.

“Именем моего сына политики манипулируют, чтобы заработать себе баллы, глумятся над ним, надо мной, над всеми журналистами, - сказала она в сердцах. - Когда-то хотели переименовать улицу Банковую, а теперь им пришла в голову новая “оригинальная” идея. ЧЕРНОВЕЦКИЙ показывает себя якобы как христианин, а поступает совсем не по-христиански. Власть предержащие считают нас дураками...”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Киевсовет принял решение переименовать проспект Советской Украины в Подольском районе столицы в проспект Георгия Гонгадзе. Этим же решением предусмотрено признать недействительным решение Киевского городского совета от 16.06.2005 г. о переименовании улицы Машиностроительной в Соломенском районе Киеве в улицу Георгия Гонгадзе.

В ходе обсуждения депутат от «Нашей Украины» Елена ЛЕДОВСКИХ напомнила, что мама Георгия Гонгадзе просила до похорон своего сына не совершать никаких действий в его память, в частности, называть улицы или устанавливать памятники.

В то же время, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что это с родственниками журналиста согласовано.