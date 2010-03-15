В Киевавтодоре рассказали, когда дороги будут без ям

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» рассчитывает завершить ликвидацию разрушений на всех автодорогах столицы до 10 мая 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Киевавтодора» Георгий ГЛИНСКИЙ.

«Через неделю мы ожидаем теплую погоду и сможем приступить к работам по ремонту. Мы планируем, что до 20 апреля завершим на основных магистралях ликвидацию деформаций, а далее будем вести работы на дорогах районного значения. До 10 мая мы полностью завершим ликвидацию разрушений на дорогах и приведем их в нормальное состояние», – сказал он.

По словам Г.ГЛИНСКОГО, из-за продолжающихся осадков «Киевавтодор» не может приступить к широкомасштабному ремонту дорог горячими смесями, асфальтобетоном. «Но мы используем другие технологии в этих погодных условиях – это так называемый литой асфальтобетон и холодный асфальтобетон, которым мы ликвидируем те ямы, которые ведут к угрозе дорожному движению. На сегодня мы уже 20-25 тыс. кв. м отремонтировали таким способом», – отметил глава ведомства.