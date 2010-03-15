Заместитель Черновецкого поломал позвоночник на Афоне
17:04, 15 марта 2010Общество
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Басса привезли в Киев
Первый заместитель председателя ГГДА Денис Басс находится в больнице с компрессионным переломом позвоночника.
Об этом сообщили источники «Украинской правды»
По словам собеседника, Басс в пятницу находился с визитом на Афоне.
"Там он неудачно поскользнулся и упал. Диагноз - компрессионный перелом позвоночника. Теперь Басса привезли в Киев. Он находится в больнице", - сказал собеседник.
В пресс-службе первого заместителя мэра эту информацию не подтвердили и не опровергли.
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