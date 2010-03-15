Заместитель Черновецкого поломал позвоночник на Афоне

Первый заместитель председателя ГГДА Денис Басс находится в больнице с компрессионным переломом позвоночника.

Об этом сообщили источники «Украинской правды»

По словам собеседника, Басс в пятницу находился с визитом на Афоне.

"Там он неудачно поскользнулся и упал. Диагноз - компрессионный перелом позвоночника. Теперь Басса привезли в Киев. Он находится в больнице", - сказал собеседник.

В пресс-службе первого заместителя мэра эту информацию не подтвердили и не опровергли.