В Украине создана Риэлторская палата

Сегодня в Киеве состоялся учредительный съезд Всеукраинского союза общественных организаций «Риэлторская палата Украины» (РПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил новоизбранный глава Риэлторской палаты Александр БОНДАРЕНКО.

По его словам, организация создана с целью создания цивилизованного рынка недвижимости путем законодательного урегулирования, повышения уровня риэлторов и т.д.

А.БОНДАРЕНКО отметил, что каждая региональная организация, входящая в РПУ, автономна в вопросах финансирования и развития местных рынков недвижимости.

На учредительном съезде были утверждены Устав организации, избрано правление в составе 7 человек и национальный совет. В состав национального совета РПУ вошли по одному представителю от каждой организации-основателя палаты.

По данным главы РПУ, на сегодня Риэлторская палата объединяет 21 общественную организацию, среди которых Союз специалистов по недвижимому имуществу Украины, ассоциация «Недвижимость Севастополя», Международная федерация недвижимости FIABCI-Украина и другие из 16 областей Украины, включая Крым, Севастополь и Киев.