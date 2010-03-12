Новый министр культуры подписал первый «приговор»

Министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯКА уволил руководителя Шевченковского национального заповедника в городе Каневе Черкасской области.

Об этом министр сообщил в комментарии УНИАН.

По словам М.КУЛИНЯКИ, после визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Канев стало понятно, что, мягко говоря, ситуация в этом заповеднике сложная.

«Проще говоря, руина», - сказал министр.

Говоря о том, кто может стать преемником, министр пообещал обсудить этот вопрос с коллективом, чтобы они предложили свои кандидатуры.

Также М.КУЛИНЯКА не исключил, что после тщательной проверки могут быть кадровые изменения и в других заведениях культуры.

Справка УНИАН. Генеральным директором Шевченковского национального заповедника в Каневе до этого времени был Марьян ПИНЯК.

Реконструкция и реставрация объектов Шевченковского национального заповедника в Каневе была начата в 2004 году в связи с подготовкой к 150-летию со дня возвращения праха Великого Кобзаря в Украину в 2011 году и к празднованию в 2014 году 200-летия со дня его рождения. В 2008 году Черкасская облгосадминистрация приняла на себя функции заказчика по проведению работ. Председатель облгосадминистрации подписал ряд поручений и распоряжений по ускорению завершения ремонтно-реставрационных и восстановительных работ. Но из-за недостаточного финансирования работы продолжаются до сих пор.

8 марта с.г. пресс-служба Черкасской ОГА сообщила, что музей Тараса Шевченко Шевченковского национального заповедника в городе Каневе Черкасской области на сегодняшний день готов на 60%. Для его введения в эксплуатацию нужно 30 млн. грн.