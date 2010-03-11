"Киев модерн балет" привезет свою постановку в Москву

В рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая Маска» «Маска плюс», где представлены лучшие спектакли театров стран СНГ, украинский театр современной хореографии «Киев модерн балет» покажет свою постановку «Щелкунчик».

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), внеконкурсная программа фестиваля откроется завтра постановкой Нового Рижского театра (Латвия) «Тонкие благородные газы».

«Поддержка талантов в театральной сфере является одним из важных направлений деятельности фонда. С каждым днем театр стран Содружества все более заметен, и знакомство с театральным искусством наших соседей приобретает всё больший интерес у публики, в том числе и у взыскательной московской. Поэтому приезд трупп стран СНГ в Москву становится заметным событием в театральной жизни российской столицы», - сказал исполнительный директор МФГС Армен СМБАТЯН.

В этом году в рамках внеконкурсной программы представлены Государственный Кукольный Театр им О. Туманяна (Армения, спектакль "Сказка, упавшая с небес"), Танец современной хореографии "D.O.Z.S.K.I." (Беларусь, "Зрелость/Камень, ножницы, бумага/В долине доли/Зима"), Театр танца "Каракули" (Беларусь, "Свадебка"), Латвийская Национальная опера ("Песочный человек"), Новый Рижский театр (Латвия, "Тонкие благородные газы"), Киев-модерн-балет (Украина, "Щелкунчик"), а также ряд российских театров, таких как Театр драмы им. М. Горького (Самара, "Божьи коровки возвращаются на землю"), ТЮЗ им. Ю.П. Киселева (Саратов, "Наташина мечта"), Театр драмы им. Х.Намсараева (Улан-Удэ, "Путь к просветлению"), Национальный молодежный театр имени Мустая Карима (Уфа, "Ночевала тучка золотая"), Театр драмы (Омск, "Игроки") Театр АХЕ (Санкт-Петербург, "Непрерывная кривая") и мастерская Г.Козлова (Санкт-Петербург, "Идиот").

При выборе участников "Маски Плюс" ее организаторы опирались на мнение членов Экспертных советов "Золотой Маски" и рекомендации театральных критиков.

В 2009 году в "Маске плюс" принимали участие 8 театральных коллективов из Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Украины. По подсчетам организаторов, 15 показов спектаклей посетили более 5 тыс. зрителей.

МФГС оказывает с поддержку внеконкурсной программе «Маска Плюс» с момента создания в 2009 года.

Как сообщал УНИАН, украинский коллектив уже второй раз приезжает на фестиваль в Москву. В марте 2009 года "Киев Модерн Балет" открывал фестиваль "Маска плюс". В один вечер вниманию зрителей было представлено два спектакля - "Дождь" на музыку народов мира и "Болеро" Мориса Равеля.

*** Проект «Маска Плюс» - первая попытка проведения большой внеконкурсной программы фестиваля «Золотая Маска», не ограниченного жестким регламентом и суровыми эстетическими требованиями, которые выдвигаются к основному списку номинантов «Золотой Маски». На «Маску Плюс» отобраны нестандартные спектакли из стран СНГ и Балтии.