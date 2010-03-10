Чем угрожает Киеву возможное 9-балльное землетрясение в Румынии

Отечественные сейсмологи не прогнозируют в Киеве разрушение зданий в результате возможного землетрясения в Румынии.

Об этом пишет сегодня газета «Комсомольская правда в Украине».

Так, комментируя информацию о том, что в ближайшие дни в Румынии прогнозируют землетрясение мощностью 9 баллов, и в связи с этим и Киев может хорошенько «тряхнуть», заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр КЕНДЗЕР уточнил, что румынские специалисты говорили о максимальных значениях землетрясений в районе Вранча и вероятных последствиях для соседей.

«К тому же предсказать точную дату катаклизма нереально. Любые прогнозы делаются только по изменению состояния окружающей среды. Хотя и они в 99 случаях из 100 не оправдываются», - подчеркнул А.КЕНДЗЕР.

По его словам, в случае возникновения эпицентра землетрясения в районе Вранча оно выльется в Киеве в толчки мощностью 6 баллов.

«Строения отделаются мелкими трещинами. Другой вопрос: что будет с аварийными зданиями. Тут сила землетрясения вообще ни при чем, так как такие дома рискуют обвалиться и от проехавшего мимо грузовика…», - сказал А.КЕНДЗЕР.

На сегодня строительные нормы Украины предусматривают, что в регионах, где сейсмическая активность составляет 6 баллов, сооружения должны выдерживать колебания силой 7 баллов. Так что безопасность людей зависит только от совести строительных организаций и качества их работ, пишет издание.

Заместитель начальника Управления проектно-изыскательных работ «Киевгорстроя» Богдан ЯРЕМЧИШИН со своей стороны также отметил, что согласно новым стандартам, в каждый объект закладывается дополнительный запас прочности.

«Толчки в 6 баллов для нашего города являются допустимым риском. Ничего не случится даже с колоссальным монументом «Родина-мать». Опасность подстерегает в первую очередь сталинки и хрущевки, к которым вышеозначенный коэффициент не применялся», - прокомментировал он.

В тоже время ведущий специалист-сейсмолог Украинского научно-исследовательского и проектного института по гражданскому строительству Борис ГУДКОВ сказал, что до недавнего времени Киев не входил в сейсмически опасную зону, но сейчас эти нормы пересмотрели. Старая застройка, по его данным, проводилась с расчетом на 5 баллов, и для нее такие толчки неопасны, к обрушениям не приведут.

«Сейчас же дома выше 25 этажей, их в городе несколько, считаются особо опасными объектами, поэтому в них закладывается большой запас стойкости. Шестибалльные толчки они, безусловно, выдержат, но могут появиться трещины в перегородках. Ведь чем выше дом, тем большие колебания на верхних этажах. Но каркасы домов нагрузку выдерживают», - заверил он.

В Госинспекции по гражданской обороне и техногенной безопасности МЧС заверили, что городу ничего не грозит, поскольку он находится в сейсмически благополучной зоне и, следовательно, серьезных разрушений ждать не стоит. А в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций мэрии о грозящих городу колебаниях земной коры даже не слышали.

«Нет, эта информация к нам не поступала. И проверку зданий на стойкость к землетрясениям мы не проводим. Эти параметры должны быть заложены еще при проектировании домов», - объяснил начальник ГУ МЧС в Киеве Виталий ПШЕНИЧНЫЙ, добавив, что когда появится прямая угроза, будет проведена эвакуация населения.

Газета напоминает, что в последние 250 лет землетрясения в Киеве были зафиксированы в 1790, 1793, 1802, 1829, 1838, 1908, 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 годах. 27 октября 2004 года «тряхнуло» на четыре балла, 30 мая 1990 года - на 5 баллов.