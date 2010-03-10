В Крыму из снежных заторов спасли почти 50 человек
10:39, 10 марта 2010Общество
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Существует угроза схождения снежных лавин
Два автобуса, два грузовых и восемь легковых автомобилей, в которых находились 47 человек, освободили спасатели из снежных заторов в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, транспорт застрял в снегу в Симферопольском районе 9 марта.
Движение было нарушено в районе сел Живописное, Мазанка, Трудовое и Урожайное.
Крым уже несколько дней живет в условиях штормового предупреждения.
10 и 11 марта на восточном склоне горы Чатыр-Даг существует угроза схождения снежных лавин, предупреждают спасатели.
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