Уровень воды в Днепре может подняться на полтора метра

В Херсоне определили границы и объемы возможного наводнения, которое прогнозируется на конец марта - начало апреля в случае увеличения сброса воды из Каховского водохранилища в Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось сегодня в мэрии Херсона на заседании городского штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенно-экологической безопасности.

Границы возможного затопления определены исходя из данных 1970-х годов, когда наблюдались подобные паводки. В качестве прогонозных данных использовалось предположение о возможном повышении уровня воды в Днепре на 1 м и на 1,5 м выше критического уровня.

Ожидается, что при подъеме воды на 1 м под подтопленными окажутся 51 строение, а эвакуировать придется свыше 500 человек. При уровне 1,5 м затопит 785 домов и объектов, а эвакуировать придется почти 3,2 тыс. человек.

Кроме жилых домов в зону возможного паводка попадают некоторые объекты ГП "Херсонский морской торговый порт", ДП "Херсонский речной порт" АСК "Укрречфлот", ОАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Херсонский судостроительный завод", ЗАО "Херсонский нефтеперерабатывающий завод" и ряда других предприятий города.

В мэрии готовят подробный план эвакуации населения и имущества предприятий на случай реального паводка.