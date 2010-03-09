Уровень воды в Днепре может подняться на полтора метра
В Херсоне заседал городской штаб
В Херсоне определили границы и объемы возможного наводнения, которое прогнозируется на конец марта - начало апреля в случае увеличения сброса воды из Каховского водохранилища в Днепр.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось сегодня в мэрии Херсона на заседании городского штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенно-экологической безопасности.
Границы возможного затопления определены исходя из данных 1970-х годов, когда наблюдались подобные паводки. В качестве прогонозных данных использовалось предположение о возможном повышении уровня воды в Днепре на 1 м и на 1,5 м выше критического уровня.
Ожидается, что при подъеме воды на 1 м под подтопленными окажутся 51 строение, а эвакуировать придется свыше 500 человек. При уровне 1,5 м затопит 785 домов и объектов, а эвакуировать придется почти 3,2 тыс. человек.
Кроме жилых домов в зону возможного паводка попадают некоторые объекты ГП "Херсонский морской торговый порт", ДП "Херсонский речной порт" АСК "Укрречфлот", ОАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Херсонский судостроительный завод", ЗАО "Херсонский нефтеперерабатывающий завод" и ряда других предприятий города.
В мэрии готовят подробный план эвакуации населения и имущества предприятий на случай реального паводка.