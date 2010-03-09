Из Всемирного банка Януковичу советуют не подписывать закон о госзакупках, сообщил источник в администрации Президента.

«Мы бы рекомендовали вернуть данный закон в комитеты на доработку», - говорится в письме, направленном Виктору Януковичу Мартин РАЙЗЕР, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, регион Европы и Средней Азии.

«Над нынешним законом нужно больше поработать, чтобы можно было его считать значительным шагом в направлении добросовестной международной практики, - считает Райзер.

По его мнению, отдельные положения закона «идут вразрез с принципом создания равных условий конкуренции для частного сектора в сфере государственных закупок».

Райзер раскритиковал избыточную роль органа обжалования, создание которого предусмотрено данным законом и «избыточные полномочия парламентских комитетов назначать членов органа обжалования».

Источник утверждает, что ВБ намекает на проблемы в сотрудничестве с Украиной, если закон будет подписан в нынешней редакции, за которую фракция возглавляемой Януковичом партии голосовала в полном составе.

Эксперты критиковали закон как усугубляющий коррупцию в сфере государственных закупок.