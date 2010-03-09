В Житомире из окон роскошной виллы стреляли в школьника

В житомирскую областную детскую больницу с огнестрельным ранением доставлен 14-летний ученик средней школы № 27. Трагедия произошла, когда парень с другом возвращался домой с плотины реки Тетерев. Кто-то открыл огонь по мальчишкам. Услышав хлопок выстрела, Сергей почувствовал острую боль в нижней части спины – пуля вошла в тело по косой траектории сверху вниз и застряла в области правой ягодицы. Ребята говорят, что стреляли из окон роскошной виллы напротив – из дома №6 по ул. Заречной, пишет «Сегодня».

Сергей был госпитализирован и прооперирован. Однако пулю извлечь не удалось – она застряла рядом с жизненно важными сосудами и нервами и хирурги не стали рисковать, ведь одно неосторожное движение – и ребёнок может навсегда остаться инвалидом.

Родители мальчика подозревают, что стрелять мог глава правления, совладелец и бывший директор всемирно известного завода "Коростенский фарфор" Валентин Драган, которому принадлежит роскошная фазенда. «И ученики, и педагоги потрясены случившимся - все в шоке, школа гудит, словно улей!, - рассказывает Светлана Николаевна, мама Сергея. Она учительница, преподаёт в той же школе №27, где учится Сергей. - Я знаю, что в этой стране мы правды никогда не добъёмся. Но стрелять в беззащитных детей, которые ничего плохого не сделали, просто шли берегом реки… Это же не его река!"