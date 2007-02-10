Тарасюк: министр Рудьковский целенаправленно работает на другую страну

Бывший министр иностранных дел, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ подрывает национальные интересы Украины, работая в угоду “третьему” государству.

Как сообщает “5-й канал”, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Информация, которая выплеснулась на страницы средств массовой информации об антигосударственной деятельности министра Николая РУДЬКОВСКОГО была лишь небольшой частью тех незаконных действий, которые осуществлял и осуществляет член Социалистической партии, министр РУДЬКОВСЬКИЙ”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

Председатель НРУ привел конкретные примеры незаконных действий министра транспорта и связи и отметил, что правоохранительные органы должны провести расследование антигосударственных действий М.РУДЬКОВСКОГО. “Я имею неопровержимые утверждения и готов свидетельствовать перед любой следственной комиссией”, - подчеркнул Б.ТАРАСЮК, сообщается на официальном сайте НРУ.

Б.ТАРАСЮК заявил, что о такой деятельности свидетельствуют тайные переговоры М.РУДЬКОВСКОГО с руководителями российского внешнеполитического ведомства в сентябре прошлого года.

По словам экс-министра, внезапный ремонт железнодорожного моста, через который было заблокировано движение поездов между Молдовой и Украиной, спровоцировал напряжение в украинско-молдавских отношениях. Кроме того, Министерство транспорта запретило самолетам молдавской авиакомпании использовать воздушное пространство Украины.

“Действия РУДЬКОВСЬКОГО с самого начала его деятельности в правительстве ЯНУКОВИЧА свидетельствуют о целеустремленных действиях, направленных на подрыв национальных интересов Украины, на заострение отношений с нашими партнерами и в угоду третьему государству”, - отметил Б.ТАРАСЮК.

В свою очередь пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины утверждает, что заявления, распространенные сегодня Борисом ТАРАСЮКОМ о работе министра РУДЬКОВСКОГО не только абсолютно безосновательны, но и клеветнические.

Об этом идет речь в комментарии пресс-службы, переданном УНИАН.

В комментарии отмечается, что такие публичные выступления получат оценку в суде.

Пресс-служба Минтранса подчеркивает, что упомянутые бывшим должностным лицом обвинения не отвечают действительности, поскольку именно благодаря усилиям М.РУДЬКОВСКОГО как министра транспорта решается вопрос воздушного соединения Киев-Кишинев. Министерство транспорта уполномочено заявить, что воздушное соединение между этими городами было усложнено именно из-за действий предшественников М.РУДЬКОВСКОГО в 2005-2006 годах. Благодаря компетентным шагам М.РУДЬКОВСКОГО было оперативно возобновлено безопасное железнодорожное соединение между Молдовой и Украиной, приостановленное из-за неудовлетворительного технического состояния моста, а также регулируется много других проблем, которые игнорировались, а кое-где и создавались его предшественниками.

Министерство транспорта и связи еще раз привлекает внимание к тому факту, что «компромат» на министра «появляется пропорционально его успехам в борьбе с коррупцией и возвращению в государственную собственность имущества, незаконно отчужденного его предшественниками». Пресс-служба Минтранса «рекомендует всем, кто желает играть в информационные войны, проверять достоверность подготовленного «компромата» прежде всего у компетентных органов, чтобы не замусоривать информационное пространство безосновательными заявлениями».