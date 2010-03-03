Госдолг Украины в январе вырос до $37,7 миллиардов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января т.г. составил 301 млрд. 538 млн. 747,28 тыс. грн., или 37 млрд. 686 млн. 690,45 тыс. долл., что на 0,01% больше показателя на конец 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 195 млрд. 286 млн. 531,99 тыс. грн. (64,76% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 24 млрд. 407 млн. 155,45 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 106 млрд. 252 млн. 215,29 тыс. грн. (35,24%), или 13 млрд. 279 млн. 535 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец января т.г. составил 212 млрд. 133 млн. 243,04 тыс. грн. (70,35%), или 26 млрд. 512 млн. 678,5 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 119 млрд. 939 млн. 835,96 тыс. грн. (39,78%), или 14 млрд. 990 млн. 230,97 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 92 млрд. 193 млн. 407,08 тыс. грн. (30,57%), или 11 млрд. 522 млн. 447,53 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 89 млрд. 405 млн. 504,24 тыс. грн. (29,65%), или 11 млрд. 174 млн. 011,95 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 75 млрд. 346 млн. 696,03 тыс. грн. (24,99%), или 9 млрд. 416 млн. 924,48 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 058 млн. 808,21 тыс. грн. (4,66%), или 1 млрд. 757 млн. 087,47 тыс. долл.

На протяжении января 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26 млн. 010,36 тыс. грн. (0,01%), в основном, за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением.

При этом государственный внешний долг уменьшился на 614 млн. 278,69 тыс. грн. (0,51%), государственный внутренний долг – на 1 млрд. 123 млн. 330,31 тыс. грн. (1,23%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 483 млн. 041,26 тыс. грн. (0,54%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.