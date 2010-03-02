Задержан подозреваемый в ограблении семи церквей

Львовские правоохранители задержали мужчину, который за последние полгода ограбил семь церквей во Львовской области и на Закарпатье.

Как сообщили УНИАН во ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, “вычислить” вора удалось после совершенной им кражи из церкви святого Николая и Параскевы в пгт Шкло Яворивского района Львовской области.

Как рассказала УНИАН инспектор ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Галина ЛЕМИШКО, вор проник в церковь в поселке Шкло около полуночи, разбив двери топором.

«Из храма забрал несколько крестов, Евангелие и четыре иконы. А еще пытался сломать сейф с пожертвованиями и не смог. Залез даже в святая святых – ризницу», - отметила Г.ЛЕМИШКО.

Церковного вора искали две недели и задержали в одном из подвалов жилого дома города Новояворовск, где он укрывал награбленное и «отсиживался» сам.

Как выяснилось, задержанный более 30-ти лет уже провел за решеткой, получая сроки заключения за хищение государственного имущества, разбои и кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.