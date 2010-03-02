В Павлограде мужчина подорвал себя гранатой
15:53, 02 марта 2010Общество
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Из-за семейной ссоры
Вчера в Павлограде на перекрестке улиц Целинной и Интернациональной подорвал себя гранатой РГД-5 53-летний водитель с шахты «Благодатная».
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.
По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством из-за семейной ссоры.
Разрушений близлежащих зданий и пострадавших среди прохожих не было.
Проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия.
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