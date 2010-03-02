В Павлограде мужчина подорвал себя гранатой

Вчера в Павлограде на перекрестке улиц Целинной и Интернациональной подорвал себя гранатой РГД-5 53-летний водитель с шахты «Благодатная».

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством из-за семейной ссоры.

Разрушений близлежащих зданий и пострадавших среди прохожих не было.

Проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия.