БЮТ не будет защищать Лозинского

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Блок Юлии Тимошенко не будет защищать своего бывшего депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО, которого обвиняют в убийстве гражданина Валерия Олийника.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил накануне в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, не хочет ли он опровергнуть свое заявление о непричастности В.ЛОЗИНСКОГО к убийству.

"Я действительно полгода тому назад процитировал информацию, которую я получил от министерства внутренних дел. Я четко подчеркнул, что это информация МВД, которую я просто озвучил. Когда состоится следствие и будет доказана вина ЛОЗИНСКОГО, я убежден, что это будет правильно, что он сядет на скамью подсудимых. Но для этого есть прокуратура, для этого есть другие силовые структуры, и никто не будет обвинять нас, что мы кого-то защищаем. Каждый должен отвечать по закону", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, накануне, 1 марта, в Киеве был задержан бывший народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ, которого обвиняют в убийстве гражданина Валерия Олийника.

16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом В.Лозинским, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Н.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийник.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, нанесенное способом, носящим характер особого издевательства, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное на заказ, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКОГО было объявлено в международный розыск.

28 декабря генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что по делу прежнего народного депутата от БЮТ В.ЛОЗИНСКОГО достаточно доказательств для его обвинения.

А.МЕДВЕДЬКО отметил, что "на сегодня дело ЛОЗИНСКОГО практически расследовано – провели около полусот разных экспертиз и следственные эксперименты, допросили свыше тысячи свидетелей". По его словам, увеличилось количество статей обвинения против В.ЛОЗИНСКОГО и его подельных – в "незаконном лишении свободы (речь идет об охотниках, захваченных бывшим депутатом), вымогательстве имущества, превышении служебных полномочий и даже подделке документов". При этом А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что "в розыске не только ЛОЗИНСКИЙ, но и один из его приближенных".