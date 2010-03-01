У Черновецкого готовят план эвакуации населения

В случае возникновения паводка в Киеве в связи с весенним таянием снега, уровень воды превысит критическую точку паводка на 2,5 метра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Иван ГАВРИЛЮК.

Он сообщил, что на 1 марта уровень воды в Днепре в районе Киева поднялся на 489 сантиметров. При этом критической точкой для начала паводка является уровень 715 см. «Мы готовимся к тому, чтобы защитить людей в случае возникновения паводка на территории города Киева», - сказал И.ГАВРИЛЮК. Он сообщил, что ожидается подтопление Дарницкого, Днепровского, Деснянского и Подольского районов Киева. По его словам, в тех местах, где ожидается подтопление, КГГА предупредит население о возможной опасности. Он отметил, что готовятся планы по эвакуации населения, а также карты мест, где существует высокая вероятность паводка. «Для того, чтобы в случае подтопления, спокойно, без паники отселить людей в безопасное место», - отметил И.ГАВРИЛЮК.