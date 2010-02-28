На "Arcelor Mittal Кривой Рог" погиб человек
20:27, 28 февраля 2010Общество
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Еще трое травмированы
На предприятии "Arcelor Mittal Кривой Рог" в результате несчастного случая погиб один человек, еще трое получили тяжелые травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госгорпромнадзора, 27 февраля в 21:20 во время внеплановых ремонтных работ в доменной печи №6 мартеновского цеха произошло непредвиденное обрушение огнеупорной кладки свода шлаковика.
Сейчас потерпевшие находятся во второй городской больнице Кривого Рога.
"Причины и обстоятельства выясняет комиссия Криворожского территориального управления Госгорпромнадзора. Все работы на объекте, где произошел случай, прекращены", - отмечается в сообщении.
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