Кабмин дал Киеву 500 миллионов на реконструкцию канализации

500 миллионов гривен, выделенные Кабинетом министров Украины Киеву, будут направлены на финансирование проектов строительства и реконструкции в столице.

Как сообщает официальный сайт Юлии ТИМОШЕНКО, согласно правительственному Постановлению, бюджетные средства направляются на финансирование реконструкции канализационных, проходных и напорных коллекторов и водоводной сети.

75,6 млн. гривен выделено на комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая от ул. Старовокзальной до Большой кольцевой дороги; 16,6 млн. гривен – на реконструкцию подружений очистки стоковых канализационных вод и строительства технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортницкой станции аэрации; 23,6 млн. гривен – на реконструкцию дамб иловых полей Бортницкой станции аэрации.

Кроме того, 9,8 млн. гривен Кабмин предусмотрел для усовершенствование процесса удаления органических соединений и повышения энергетической эффективности Бортницкой станции аэрации в Дарницком районе Киева.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров выделил 500 млн. грн. из Стабилизационного фонда Киевской городской государственной администрации на выполнение Киевом функций столицы в соответствии с Законом Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Текст соответствующего постановления (№ 185 от 24 февраля 2010 года) за подписью премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.