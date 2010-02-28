Археологи откопали голову деда Тутанхамона

Гигантскую голову фараона Аменхотепа III (1390-1352 года до нашей эры) из красного гранита обнаружили египетские археологи в районе погребального храма этого древнего царя на западном берегу Нила в Луксоре.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Высшего совета по делам древностей Египта Захи ХАВАС.

«Обнаруженный фрагмент хорошо сохранился, скульптура выполнена с высокохудожественной точностью, на ней до сих пор сохранились фрагменты росписи», - сказал глава египетских археологов.

Найденная голова Аменхотепа III достигает в высоту 2,5 метра и некогда венчала гигантскую статую фараона, другие фрагменты которой также были обнаружены учеными.

Аменхотеп III был отцом фараона-еретика и праотца монотеизма Эхнатона (Аменхотепа IV), а также родным дедом Тутанхамона.