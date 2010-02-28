В Киеве горел центр по вопросам сертификации
11:36, 28 февраля 2010Общество
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Пожар возник на первом этаже
Сегодня в 5.50 в Подольском районе Киева, по улице Фрунзе, 126, на первом этаже шестиэтажного здания ГП «Украинский центр по вопросам сертификации и прав защиты вопросов потребителя» произошел взрыв и возник пожар.
В 6.45 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.
Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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