В Киеве горел центр по вопросам сертификации

Сегодня в 5.50 в Подольском районе Киева, по улице Фрунзе, 126, на первом этаже шестиэтажного здания ГП «Украинский центр по вопросам сертификации и прав защиты вопросов потребителя» произошел взрыв и возник пожар.

В 6.45 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.