Одесская епархия построит гостиницу для паломников
Горсовет дал разрешение
Одесский горисполком дал разрешение Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата на разработку документации для возведения отеля для паломников на территории Свято-Успенского мужского монастыря.
Об этом сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, уточнив, что «с ходатайством о строительстве отеля для паломников по адресу Монастырский переулок, 6 в горуправление архитектуры и градостроительства обратился глава епархии митрополит АГАФАНГЕЛ».
Главный архитектор Одессы Борис БРОВИН высказал мнение, что отель для паломников нужен городу, являющемуся один из центров туризма в Украине, а также согласовал выделение земельного участка под строительство храма УПЦ МП на территории областной детской клинической больницы по улице Воробьева, 3.