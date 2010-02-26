Одесская епархия построит гостиницу для паломников

Одесский горисполком дал разрешение Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата на разработку документации для возведения отеля для паломников на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

Об этом сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации, уточнив, что «с ходатайством о строительстве отеля для паломников по адресу Монастырский переулок, 6 в горуправление архитектуры и градостроительства обратился глава епархии митрополит АГАФАНГЕЛ».

Главный архитектор Одессы Борис БРОВИН высказал мнение, что отель для паломников нужен городу, являющемуся один из центров туризма в Украине, а также согласовал выделение земельного участка под строительство храма УПЦ МП на территории областной детской клинической больницы по улице Воробьева, 3.