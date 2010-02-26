Президент Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по экономическим реформам.

Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, комитет создан “с целью внедрения системных экономических реформ, которые направлены на выход из финансового и экономического кризиса, обеспечение устойчивого экономического развития Украины как предпосылки роста благосостояния ее населения, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

Комитет по экономическим реформам создан как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

Основными задачами Комитету определены:

проработка с учетом нынешней социально-экономической ситуации в Украине и на основе лучшего мирового опыта общегосударственной стратегии экономических реформ, направленных на внедрение предвыборной программы «Украина – для людей»;

определение направлений, приоритетов, механизмов осуществления необходимых экономических реформ и подготовка соответствующих законопроектов для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины;

обеспечение проведения общественных обсуждений общегосударственной стратегии экономических реформ и механизмов ее внедрения с целью достижения общественного консенсуса;

осуществление постоянного мониторинга эффективности реализации общегосударственной стратегии экономических реформ и подготовка предложений относительно необходимой ее корректировки.

Также В.ЯНУКОВИЧ установил, что Комитет образуется в составе председателя, исполнительного секретаря и других членов; председателем Комитета является Президент Украины; персональный состав Комитета утверждается Президентом по представлению исполнительного секретаря Комитета.

Исполнительным секретарем Комитета назначена первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

Президент поручил ей внести в двухнедельный срок проект положения о Комитете по экономическим реформам и предложения по его персональному составу, предусмотрев вхождение в установленном порядке в его состав руководителей соответствующих государственных органов, представителей профильных комитетов Верховной Рады Украины, ведущих отечественных и иностранных специалистов, в том числе экспертов международных организаций, консалтинговых и аудиторских компаний.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.