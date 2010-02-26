Отныне на магистра будут учить не один, а два года

Министерство образования и науки Украины утвердило новую концепцию подготовки магистров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.

Он объяснил, что согласно новой концепции срок обучения для магистров увеличится до двух лет вместо одного.

Фактически образовательные программы будут разделены на три направления. Первый - это исследовательский, который предусматривает углубление исследований студентов по одной из научных дисциплин. Срок обучения составит два года. Второе направление - профессиональное, предусматривающее развитие профессиональных и формирование управленческих навыков. Срок обучения по этому направлению составит полтора года. И третье направление - карьерное. Оно предусматривает улучшение теоретических и практических знаний для карьерного роста и подготовки к управленческой деятельности. По словам И.ВАКАРЧУКА, это направление фактически является форматом последипломного образования, и срок обучения в магистрате по этому направлению будет составлять полтора года.

Кроме того, И.ВАКАРЧУК объяснил, что магистры исследовательского направления будут потенциальными изобретателями и учеными. Программа их обучения включает большое количество «научных» часов. Также министр сообщил, что Минобразования издало приказ о структуре учебно-профессиональных программ в высших учебных заведениях. Согласно приказу, студенты будут выбирать не только гуманитарные, но и профессиональной дисциплины. С 2010-2011 учебного года студенты будут выбирать 25% профессиональных дисциплин из перечня, предлагаемого учебным заведением. Нормативные дисциплины, утвержденные Минобразования, будут составлять 50%, еще 25% дисциплин устанавливает высшее учебное заведение.

Кроме того, И.ВАКАРЧУК сообщил, что Минобразования также утвердило приказ о межотраслевом индивидуальном образовании. Предусматривается, что студенты параллельно с обучением по одни специальности по окончании первого курса будут иметь возможность овладеть второй специальностью. Срок обучения по этой программе будет составлять три года, и процесс обучения будет подбираться индивидуально для студента. Также каждый студент по этой программе будет иметь наставника, который будет следить за его обучением.

И.ВАКАРЧУК также сообщил, что все эти изменения начнут вводить с 2010-2011 учебного года. Однако он отметил, что увеличение времени обучения в магистрате будет касаться только тех студентов, которые вступят в вузы в 2010 году.