Кличко: Ющенко подготовил Черновецкому «запасной аэродром»

Лидер Блока Кличко в Киевраде Виталий КЛИЧКО считает, что, назначив главу Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции, экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подготовил ему «запасной аэродром» на случай отставки с должности мэра Киева.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы В.Кличко, которым располагает УНИАН.

В.Кличко назвал это назначение Л.Черновецкого “болезненной пощечиной измученным нынешней городской властью киевлянам”.

По его словам, никакой логикой невозможно объяснить назначение “одиозного и аморального человека, которого по праву считают одним из наиболее коррумпированных чиновников в стране”, исполнителем роли правового регулятора.

«Уже давно не является тайной политическое сотрудничество между Л.Черновецким и В.Ющенко, которому экс-президент остался верным до последних дней своего руководства страной. Так, Л.Черновецкий получил от Виктора Андреевича слишком щедрый подарок – «запасной аэродром» на случай возможной отставки городского председателя и проведения досрочных выборов в Киеве», – считает В.Кличко.

Он также выразил надежду на то, что новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет более внимательно относиться не только к букве закона, но и к мнению киевлян, и не будет повторять ошибок предыдущего главы государства.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля В.Ющенко подписал указ о назначении главы Киевской городской государственной администрации Л.Черновецкого членом Высшего совета юстиции вместо Степана ГАВРИША.