Украина потеряет сотни миллионов на Таможенном союзе?

Через несколько лет Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном может обернуться для украинской экономики миллиардными потерями. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

Как пример издание приводит потери от расширения ЕС: удельный вес экспорта в страны - новые члены ЕС - сократился. Страны Балтии со вступлением в ЕС денонсировали двусторонние соглашения о свободной торговле, в результате чего тоже наблюдалось снижение экспорта.

Как пишут «Комментарии:», основных проблем стоит ожидать со стороны Беларуси. Главными статьями украинского экспорта в Беларусь является металлопродукция, электроэнергия, сельхозпродукция, машиностроение, бумага и кондитерские изделия. На эти группы товаров в рамках договора о свободной торговле между Украиной с Беларусью нет исключений. В то же время в рамках договора с Россией есть исключение на металлопродукцию и энергоносители. Страны Таможенного союза должны в течение полугода унифицировать нормы тарифного и нетарифного регулирования, то есть российские исключения теперь будут распространяться и на Беларусь.

Еще один аспект таможенного союза - это усиление конкуренции за российский рынок продукции пищепрома и сельского хозяйства. В долгосрочной перспективе это может обернуться для Украины потерями на российском рынке, тем более что РФ неоднократно давала понять, что не рада украинским продуктам. Тогда как белорусские товары в госзакупках РФ в прошлом году приравняли к российским.

Что же касается Казахстана, то за 2009 год товарооборот Украины с этой страной составил 3,42 млрд. дол. Украина импортировала товары, которые для нее принципиально важны, в частности энергоносителей на 1,15 млрд. дол. В то же время украинский экспорт в Казахстан составляли товары, которые можно заменить российскими - продукция АПК (на 123,7 млн. дол.), деревообрабатывающей промышленности (92,9 млн. дол.), машиностроения (371,5 млн. дол.) и металлургии (1,04 млрд. дол.).

Прошлый год показал, что казахи могут обойтись и без украинского импорта: по сравнению с 2008 годом состоялось сокращение поставок за всеми позициями в среднем в 1,3 раза.

Украинскую нишу в казахском импорте уже сейчас пытаются занять союзники по Таможенному союзу. Так, белорусы уже заявили о создании совместного производства сельскохозяйственной техники (основная часть украинского экспорта — продукция машиностроения), и этот проект уже поддержал национальный холдинг «КазАгро». Россияне, по предварительным договоренностям, согласились переориентироваться на казахские масличные для Зауралья, если Казахстан согласится увеличить объемы потребления российской древесины и металла. Казахи с 1 января 2010 года ввели тарифные квоты на импорт мяса крупного рогатого скота, свинины, птицы и ряда другой сельхозпродукции. Так вот уже в этом году Украина может потерять часть рынка сбыта.

Ситуация ухудшается и из-за того, что украинская сторона уже в этом году успела потерять транзит казахской нефти территорией Украины из-за корпоративного конфликта. Две недели назад «Казтрансойл» отказался от поставок нефти в Восточную Европу по южной ветви нефтепровода «Дружба» транзитом через Украину. Компания решила переориентировать поставки на Польшу по территории Беларуси, потому что украинская сторона, не сумев договориться с казахскими нефтяниками о цене, решила в одностороннем порядке расторгнуть договор на транспортировку.

В целом же, по оценке издания, украинские потери на «казахском фронте» уже в ближайшей перспективе будут исчисляться сотнями миллионов.

Кроме потерь непосредственно от унификации таможенных правил, Украина может пострадать от преимуществ, которые получают соседи. Прежде всего, речь идет о транзитных потоках. Основная проблема в том, что и Беларусь, и Россия, и страны Прибалтики уже давно проводят скоординированную политику, направленную на увеличение грузопотоков по собственной территории. Например, в последние годы из 65–70 млн. тонн транзитных объемов грузоперевозок “Укрзализныци” приблизительно 40 млн. тонн приходилось на перевозку в/из портов Украины и 25–30 млн. тонн - на сухопутные таможенные переходы на западной границе. За этот же период объемы железнодорожного транзита через Беларусь составляли 50,6 млн. тонн, то есть вдвое больше, чем сухопутный транзит Украины. Если же исчезнет таможня на границе с Россией, украинские объемы транзита упадут в разы, особенно если учесть, что 70% объема транзитных перевозок через украинскую территорию - это российские грузы.

Еще один возможный минус - снижение потока инвестиций. Украина со своей инвестиционной привлекательностью не сможет конкурировать с огромным рынком в 180 млн. человек. Это означает, что иностранные компании будут создавать дочерние предприятия на территории одного из трех государств союза для насыщения этого же рынка. Первыми привлекательные перспективы осознали китайцы. Компания SsangYong уже заявила о готовности создать два предприятия в Казахстане: одно на базе имеющихся производственных мощностей, второе построить с нуля. Но только при условии, что Таможенный союз будет существовать и в дальнейшем, отмечают «Комментарии:».