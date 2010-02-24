Задержаны организаторы секс-бизнеса с участием несовершеннолетних

В Кировограде сотрудники УМВД в области задержали группу лиц, которые подозреваются в организации секс-бизнеса с участием несовершеннолетних, сводничестве и сутенерстве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в области.

Организатором бизнеса оказался 48-летний житель областного центра, а его партнерами и помощниками – две дочери и зять. Мужчина арендовал квартиру в центральной части Кировограда, изготовил визитки, где значился вид услуг и номер мобильного телефона, а также нашел шесть девушек, которые согласились предоставлять интимные услуги за деньги. Как выяснилось, две девушки еще не достигли совершеннолетия.

Заказы от клиентов принимали дочери мужчины, сам отец вместе с зятем на собственном автомобиле доставляли проституток по адресу заказчика и в обратном направлении.

Работали в большинстве гостиниц и саун, расположенных на территории областного центра. Стоимость интимных услуг составляла 300 грн., из которых девушки оставляли себе треть, остальные отдавали организаторам.

Ежесуточно каждая из проституток обслуживала от 3 до 10 клиентов. Милиция не исключает, что в секс-бизнесе сутенеры использовали и мужчин.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.