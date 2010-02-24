Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,02 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 23 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,04 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,5% по сравнению с 23 февраля и сегодня составляет 10,76 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,82 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,99 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 23 февраля, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2603 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2679 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,02 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,04 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5% по сравнению с 23 февраля и сегодня составляет 10,77 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 10,90 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,55-10,82 грн./евро, по продаже – в пределах 10,85-10,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 23 февраля, понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2573 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2682 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2640 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2650-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,04 грн., евро – 10,70/10,93 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,04 грн., евро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,02 грн., евро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 24 февраля, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 10,848023, к российскому рублю – 0,265.