Россия пригласила Украину вместе обогащать казахский уран

Россия пригласила Украину участвовать в проекте совместного российско-казахтанского предприятия "Центр по обогащению урана" (Ангарск, Иркутская область, Россия), который предполагает создание международного центра по обогащению урана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-президент НАЭК «Энергоатом» Никита КОНСТАНТИНОВ сегодня журналистам.

"Центр по обогащению урана создается в Ангарске, и наши казахские коллеги уже вошли в это совместное предприятие. Туда же приглашена Украина», - сказал он, отметив при этом, что вопрос вхождения Украины в СП в настоящее время еще не решен.

Справка УНИАН. В октябре 2006 года Россия и Казахстан создали в Ангарске (Ангарск, Иркутская область, Россия), совместное предприятие "Центр по обогащению урана", которое займется обогащением казахстанского урана на ФГУП "Ангарский электролизный химический комбинат". Росатом планирует уже в 2007 году создать в Ангарске первый в мире международный центр по обогащению урана.