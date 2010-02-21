Ющенко призывает защитить белорусский язык и идиш

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил граждан Украины с Международным днем родного языка.

“Этот день напоминает нам о неотъемлемом праве каждого человека говорить на собственном языке. Язык – первичный признак нации, главная сокровищница ее культуры и духовности, источник и залог ее самобытности и неповторимости в мире. Любить и уважать родной язык - значит уважать себя, свой народ и государство”, - говорится в обращении к соотечественникам по случаю Международного дня родного языка.

Как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, “украинский язык веками подвергался преследованиям и запретам”. “Имперская политика лингвоцида имела целью окончательную ассимиляцию нашей нации и исчезновение Украины с карты мира. Последствия дискриминации чувствуем и сегодня. Поэтому полноценное возобновление прав украинского языка, расширение его функционирования в государственных структурах, средствах массовой информации, образовании, науке и культуре является нашей обязанностью и задачей, если нам не безразлична дальнейшая судьба Украины”, - убежден он.

При этом глава государства отметил, что “обеспечивая свободу использования языка каждого этнического сообщества, русского ли, венгерского, польского, татарского и других, нам следует стать защитниками языков, которые нуждаются в поддержке, или которым угрожает исчезновение, – белорусского, гагаузского, идиш, караимского, крымско-татарского, крымчацкого, ромского, урумского”.

В.ЮЩЕНКО отметил: “мы должны раз и навсегда вывести вопрос языка с поля борьбы за власть. Должны реализовать четкую языковую политику, в основе которой – утверждение единого государственного украинского языка и свободное развитие всех языков национальных меньшинств”.

Президент Украины выразил уверенность, что “мы с честью выполним эту задачу, как и надлежит современной демократической европейской нации”.