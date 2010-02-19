Медведев распорядился провести парад в Севастополе

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о проведении по согласованию с Украиной военного парада в Севастополе в ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, Д.МЕДВЕДЕВ распорядился провести 9 мая 2010 г. в 10 часов по московскому времени военные парады с привлечением вооружения и военной техники в городах-героях - Владикавказе, Воронеже, Ростове-на-Дону и в Севастополе (по согласованию с Украинской Стороной).

Также парады с привлечением вооружения и военной техники пройдут в городах, которым присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы»: Астрахани, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Чите, Хабаровске.

В других городах, которым присвоено звание «Город воинской славы» - Белогорске, Самаре, Североморске, Улан-Уде, Уссурийске – пройдет торжественное прохождение войск гарнизонов.

Президент РФ также поручил Министерству обороны России обеспечить подготовку и проведение военных парадов и торжественного прохождения войск.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ возложил ответственность за организацию и проведение торжественных мероприятий, за приглашение, доставку, размещение и участие в них ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и мэров (глав администраций) городов, в которых будут проводиться военные парады и торжественное прохождение войск гарнизонов.

Организация участия ветеранов в военном параде в Москве, на Красной площади, и в торжественном приеме от имени Президента Российской Федерации возложена на организационный комитет по подготовке основных мероприятий, связанных с празднованием 65-летия Победы в Великой Отечественной войне с участием глав иностранных государств и официальных делегаций.