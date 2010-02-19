ВАСУ отказался заниматься умершими и "двойниками"

Коллегия судей Высшего административного суда Украины отказала в удовлетворении ходатайства представителей кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО об истребования из реестра избирателей данных об умерших и “двойников” по состоянию на 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было зачитано на заседании суда.