ВАСУ отказался заниматься умершими и "двойниками"

21:20, 19 февраля 2010
Общество
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Ходатайство истца отклонили

Коллегия судей Высшего административного суда Украины отказала в удовлетворении ходатайства представителей кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО об истребования из реестра избирателей данных об умерших и “двойников” по состоянию на 7 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было зачитано на заседании суда.

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