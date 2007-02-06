Путин навестил в больнице Мстислава Ростроповича

Президент Российской Федерации Владимир Путин навестил всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича, находящегося на лечении в одной из московских клиник. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает РИА "Новости".

В декабре во время пребывания в Воронеже Ростропович, которому в марте исполнится 80 лет, почувствовал недомогание и ему понадобилась помощь медиков. Однако маэстро продолжил программу, в которую входили, в частности мастер-классы.

Мстислав Леопольдович - выдающийся виолончелист и дирижер - известен не только как музыкант, но и как общественный деятель, изгнанный в 1978 г. из Советского Союза, участник обороны Белого дома в августе 1991 года.

Лондонская "Таймс" назвала Ростроповича величайшим из живущих музыкантов. Его имя включено в число "Сорока бессмертных" - почетных членов Академии искусств Франции. Музыкант является членом Академии наук и искусств (США), Академии "Санта Чечилия" (Рим), Королевской академии музыки Англии, Королевской академии Швеции, Баварской академии изящных искусств, он обладатель Императорской премии Японской ассоциации искусств и множества других премий. Ростропович удостоен звания почетного доктора более 50 университетов в различных странах.

В августе 2000 года в Мстислав Ростропович в честь 60-летия своего первого публичного выступления побывал там, где это произошло - в г. Славянске Донецкой области