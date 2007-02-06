Интенсивная боевая подготовка + 300 у.е. сделают службу в армии интересной

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает решающим для поднятия рейтинга армии решение вопросов относительно повышения интенсивности боевой подготовки, обеспечения жильем и приличным денежным обеспечением военнослужащих по контракту.

Об этом, как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, А.ГРИЦЕНКО сказал вчера в прямом эфире на “5 канале”.

В частности, по словам А.ГРИЦЕНКО, “исходя из данных опросов, служить по контракту в ВСУ юноши с удовольствием пошли бы с начальным уровнем денежного обеспечения приблизительно в 1 тыс. 500 гривен”.

Также, по убеждению главы оборонного ведомства, только интенсивная боевая подготовка сделает службу интересной.

“Чтобы в армии было интересно, чтобы был такой мужской “драйв” в хорошем смысле этого слова: если это корабль “Константин Ольшанский”, то он должен выходить в море, если это авиационная бригада в Староконстантинове, то там должны летать самолеты”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Говоря о важности жилья для военнослужащих, министр обороны отметил, что жилье для контрактников отечественное военное ведомство строит, начиная с 2005 года. Вместе с тем, руководитель оборонного ведомства отметил, что строительство жилья зависит не от руководства Вооруженных сил Украины, а от государственного бюджета.

Он также подчеркнул, что серьезную контрактную армию Украина будет иметь только при условии соответствующего финансирования.