Ющенко обязал Януковича разобраться с тарифами на ЖКХ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины до 15 февраля 2007 года проинформировать его об обоснованности установления цен/тарифов (их составляющих) на жилищно-коммунальные услуги в регионах Украины.

Соответствующий указ главы государства “О мероприятиях по урегулированию цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги” размещен на официальном сайте Президента.

Согласно документу, правительству поручено усовершенствовать на протяжении первого квартала 2007 года нормативно-правовые акты, регулирующие формирование цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, определив предельный уровень рентабельности жилищно-коммунальных услуг, предельные нормы административных расходов при формировании цен/тарифов на такие услуги, нормативы потерь ресурсов, используемых при производстве, транспортировке и поставке жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с указом, органы государственной контрольно-ревизионной службы в рамках компетенции до 1 июня 2007 года должны провести ревизии финансово-хозяйственной деятельности производителей и исполнителей жилищно-коммунальных услуг, проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Президент также поручил разработать на протяжении первого полугодия 2007 года мероприятия по обеспечению средствами учета и регулирования потребления жилищно-коммунальных услуг для полного учета объемов таких услуг, которые создаются/предоставляются исполнителями/производителями и фактически получены потребителями.

Также поручено изучить до 31 марта 2007 года возможности привлечения средств международных финансовых организаций для замены изношенных сетей, которые используются при производстве, транспортировке, поставке жилищно-коммунальных услуг, с целью уменьшения потерь ресурсов и снижения уровня цен/тарифов на такие услуги.

Согласно указу Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации обязаны ежеквартально предоставлять информацию Президенту Украины об уровне цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги и состоянии расчетов за них.