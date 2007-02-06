Президент присвоил 1-3 ранги госслужащим (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил первый ранг государственного служащего бывшему министру внутренних дел Украины, который остался на государственной службе, Юрию ЛУЦЕНКО.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО присвоил первый ранг государственного служащего руководителю Офиса Президента Украины Секретариата Президента Украины Руслану ДЕМЧЕНКО и третий ранг государственного служащего - руководителю аппарата Верховного Суда Украины Ивану КУЧЕРИНЕ.

Также В.ЮЩЕНКО присвоил второй ранг госслужащего ряду работников Секретариата Президента Украины: заместителю руководителя Службы государственных наград и геральдики – заведующему отделом подготовки материалов по вопросам наградных документов Виктору БУЗАЛУ, заместителю руководителя Главной службы социально-экономического развития Анатолию ЗРИБНЯКУ, первому заместителю руководителя Главной службы социально-экономического развития Владимиру МАТВИЙЧУКУ, заместителю руководителя Службы по вопросам сохранения национального культурного наследия Николаю ОЛЕКСИЙКУ и заместителю руководителя Службы обеспечения связей с Конституционным Судом Украины Ростиславу СОЛОДКОМУ.