В Полтавской области более 60% озимых покрыты льдом

61% или 210 тыс. га озимых в Полтавской области покрыты коркой льда и могут погибнуть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-губернатор Владимир АНДРИЕНКО на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Полтавской облгосадминистрации.

"Пока мы не можем сказать, что на всей этой площади озимые погибнут. Но мы уже знаем, что на 50 тыс. га точно придется пересевать. Там лед уже давно. Мы готовы пересеивать ячменем, просом, гречкой, кукурузой, соей и сахарной свеклой", - сказал В.АНДРИЕНКО.

Напомним, что в январе начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской ОГА Александр СЕНЬ заявлял, что 30% посевов озимых в Полтавской области находятся под коркой льда и могут погибнуть.

Осенью прошлого года в Полтавской области озимыми было засеяно более 400 тысяч гектаров.