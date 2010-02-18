Завтра ВАСУ будут охранять 170 милиционеров

Охрану общественного порядка возле Высшего административного суда Украины, где завтра будут рассматривать иск кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО относительно результатов выборов, будут обеспечивать 170 работников милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

При этом в столичной милиции отметили, что в случае, если возникнет необходимость в усилении охраны из-за возможных нарушений сторонниками отдельных политических сил общественного порядка, то к зданию суда будут немедленно подтянуты резервы милиции.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Ю.ТИМОШЕНКО подала в ВАСУ исковое заявление относительно незаконности протокола Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов выборов главы государства.

17 февраля ВАСУ открыл производство по административному делу по иску Ю.ТИМОШЕНКО к ЦИК. Определением суда установлено, что исковое заявление было подано в установленный законом срок, и оно отвечает требованиям ст. 106 Кодекса административного судопроизводства Украины.

В тот же день ВАСУ частично удовлетворил ходатайство о принятии мер обеспечения административного иска Ю.ТИМОШЕНКО и остановил действие решения ЦИК об установлении результатов повторного голосования по выборам Президента и избрании Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины до окончания рассмотрения данного административного дела.

ВАСУ определил, что судебное заседание для рассмотрения дела по иску кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО к ЦИК состоится 19 февраля 2010 года в 11.00.