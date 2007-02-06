Бродский разнюхал планы Черновецкого

В Киеве уже в ближайшие дни будут снижены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, заявляет депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ, ссылаясь на имеющуюся у него информацию из Киевской горгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.БРОДСКОГО, по его словам, «необходимое политическое решение уже принято, и не сегодня, так завтра ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявит о коэффициенте повышения тарифов в 1,7-1,9 раза вместо предыдущего трехкратного повышения тарифов».

«Для человека, который первым открыл глаза киевлянам на ЧЕРНОВЕЦКОГО и показал необоснованность его решения о повышении тарифов, - заявил М.БРОДСКИЙ, - это безусловно приятная новость, даже победа. Мы вынудили ЧЕРНОВЕЦКОГО пересмотреть свое предыдущее решение, но это не лишает его от политической ответственности. Референдум о недоверии ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевсовету неизбежен».

Ввиду того, что Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ препятствует регистрации инициативных групп по проведению референдума, М.БРОДСКИЙ призвал киевскую общину к «мобилизационной готовности».

«Уже очевидно: для того, чтобы отстоять свое право отстранить власть, общине придется выходить на улицу», - отметил депутат.