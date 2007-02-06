Погода на 7 - 11 февраля

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. В южной части, а днем и в восточных областях преимущественно без осадков. На остальной территории небольшой снег, мокрый снег, в Карпатах и на Прикарпатье, днем и в северных областях умеренные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра на дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на севере Левобережья до 10° мороза, в Крыму около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 3-8° тепла.

На Закарпатье - снег, мокрый снег, днем с дождем, местами сильные осадки. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в горах порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-4° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.

8-9 февраля - облачно с прояснениями. В западной части, ночью 8 февраля на севере Левобережья, а 9 февраля в северных областях небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в Карпатах и на Закарпатье умеренные осадки. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах северной части гололедица. Ветер юго-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью в южной части и восточных областях от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла; на остальной территории ночью 8 февраля 2-7° мороза, 9 февраля от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, 8 февраля в северных областях 1-5° мороза.

На Закарпатье - снег и мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью 8 февраля 2-7° мороза, 9 февраля от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. Ветер юго-западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

10 февраля в западных, северных и центральных, 11 февраля в южных и восточных областях временами небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура в северных и западных областях 10 февраля на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла, 11 февраля ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью 0-6° тепла, днем 2-8° тепла, 10 февраля в южных областях до 10° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла.

На Закарпатье - без существенных осадков, лишь ночью 10 февраля небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла; в горах ночью 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°; по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

8-9 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью 9 февраля небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура 8 февраля ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза; 9 февраля ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

10-11 февраля - без существенных осадков, лишь ночью 10 февраля небольшой мокрый снег и дождь. Температура 10 февраля на протяжении суток от 3° мороза до 3° тепла; 11 февраля ночью 3-8°мороза, днем 0-5° мороза.