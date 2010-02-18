Украина продлила антидемпинговые меры в отношении ДВП из России

Межведомственная комиссия по международной торговле продлила действие антидемпинговых мер в отношении древесноволокнистых плит (ДВП) мокрого способа производства (удельный вес более 0,8 г/куб.см) без механической обработки и облицовки из России.

Об этом сообщает «Урядовый курьер», №30 за 17 февраля.

Согласно сообщению, комиссия приняла решение продлить действие антидемпинговых мер, поскольку в Украину осуществлялись поставки этого товара по демпинговым ценам, было установлено, что российские производители также используют практику недобросовестной конкуренции при экспорте ДВП в отдельные третьи страны, и пр.

Антидемпинговые меры в отношении ДВП были приняты комиссией 14 июля 2006 г.