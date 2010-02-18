Парень с девушкой, спасаясь от пожара, выпрыгнули с 5 этажа

17 февраля в Кременчуге Полтавской области по улице Карла Маркса, 24/40, спасаясь от пожара, с 5-го этажа выпрыгнули парень с девушкой.

Как сообщили УНИАН в городском Управлении МЧС, загорелась квартира на 4-м этаже. Потом огонь перекинулся на 5-й этаж, где в квартире находились парень с девушкой и бабушка с ребенком.

Бабушка с ребенком успела убежать с начавшей гореть квартиры к соседям. А парень с девушкой выпрыгнули из балкона. Сейчас они находятся в больнице.

На место происшествия прибыла бригада МЧС. Пожар был потушен. Официальных комментариев пока нет. Причины пожара устанавливаются.